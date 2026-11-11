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Vrijstaande woning gepland tussen Benedenkerkstraat in Waspik

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor de bouw van een vrijstaande woning tussen Benedenkerkstraat 32b en 34 in Waspik.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 3 november 2026 bekendgemaakt. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De locatie ligt tussen twee bestaande adressen in het dorp Waspik.

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