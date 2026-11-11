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Opslagcontainers voor biogas en reduceerstation in Oeffelt goedgekeurd
De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van twee opslagcontainers voor biogas en een reduceerstation aan Kruispunt 26 in Oeffelt.
De containers hebben elk een capaciteit van 11.680 liter en worden gebruikt voor het opslaan en leveren van biogas onder hoge druk. Het reduceerstation zorgt ervoor dat het biogas op een veilige manier kan worden verdeeld. Het besluit is op 5 november 2026 verzonden.
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