Navigatie overslaan
Ontdek

Opslagcontainers voor biogas en reduceerstation in Oeffelt goedgekeurd

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van twee opslagcontainers voor biogas en een reduceerstation aan Kruispunt 26 in Oeffelt.

Gevonden voor jou

De containers hebben elk een capaciteit van 11.680 liter en worden gebruikt voor het opslaan en leveren van biogas onder hoge druk. Het reduceerstation zorgt ervoor dat het biogas op een veilige manier kan worden verdeeld. Het besluit is op 5 november 2026 verzonden.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.