Navigatie overslaan
Ontdek

Individuele gehandicaptenparkeerplaats in Made ingesteld

In Made is besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen. De parkeerplaats komt aan de Romboutsstraat, vlak bij huisnummer 49a.

Gevonden voor jou

De parkeerplaats is bedoeld voor een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart die geen eigen parkeermogelijkheid heeft. Het verkeersbesluit is genomen door de gemeente Drimmelen en zorgt ervoor dat de auto van de aanvrager dicht bij zijn woning kan staan. De maatregel is afgestemd met de politie en schaadt het algemene verkeersbelang niet.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Drimmelen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.