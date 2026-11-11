Individuele gehandicaptenparkeerplaats in Made ingesteld

In Made is besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen. De parkeerplaats komt aan de Romboutsstraat, vlak bij huisnummer 49a.

Gevonden voor jou

De parkeerplaats is bedoeld voor een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart die geen eigen parkeermogelijkheid heeft. Het verkeersbesluit is genomen door de gemeente Drimmelen en zorgt ervoor dat de auto van de aanvrager dicht bij zijn woning kan staan. De maatregel is afgestemd met de politie en schaadt het algemene verkeersbelang niet.