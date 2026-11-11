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Groenstrook in Eersel mag wijken voor uitbreiding bedrijfspand
De gemeente Eersel heeft een vergunning verleend voor het rooien van een groenstrook. Dit is nodig voor de uitbreiding van een bedrijfspand aan Meerheide in Eersel.
De groenstrook wordt verwijderd om ruimte te maken voor de uitbreiding van het pand. Het rooien van bomen en struiken kan invloed hebben op de directe omgeving, zoals het straatbeeld en de natuur. De gemeente heeft dit besluit op 9 november 2026 genomen.
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