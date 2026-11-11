Kerstmarkt in Achtmaal op 6 december gaat door

Op 6 december wordt er een kerstmarkt georganiseerd aan de Heiningstraat in Achtmaal. De gemeente Zundert heeft ingestemd met de melding voor dit vergunningsvrije evenement.

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De kerstmarkt vindt plaats op een locatie aan de Heiningstraat in Achtmaal. Bij een vergunningsvrij evenement is geen uitgebreide aanvraag nodig, maar moet het wel gemeld worden bij de gemeente. De melding is goedgekeurd, waardoor het evenement kan doorgaan.