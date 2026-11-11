Navigatie overslaan
Ontdek

Kerstmarkt in Achtmaal op 6 december gaat door

Op 6 december wordt er een kerstmarkt georganiseerd aan de Heiningstraat in Achtmaal. De gemeente Zundert heeft ingestemd met de melding voor dit vergunningsvrije evenement.

Gevonden voor jou

De kerstmarkt vindt plaats op een locatie aan de Heiningstraat in Achtmaal. Bij een vergunningsvrij evenement is geen uitgebreide aanvraag nodig, maar moet het wel gemeld worden bij de gemeente. De melding is goedgekeurd, waardoor het evenement kan doorgaan.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Zundert

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.