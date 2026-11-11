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Distributiecentrum voor batterijen mag gebouwd worden in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een distributiecentrum aan de Siriusstraat. Het centrum is bedoeld voor de op- en overslag van batterijen.

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De vergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het nieuwe distributiecentrum wordt gevestigd op de adressen Siriusstraat 23 en 35, in Tilburg. De gemeente deelt dit besluit om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in de omgeving.

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