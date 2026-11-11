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Vergunning verlengd voor tijdelijke onderwijshuisvesting in Mierlo

De omgevingsvergunning voor tijdelijke onderwijshuisvesting bij de Bijenkorf in Mierlo is verlengd met tien jaar.

Gevonden voor jou

Het besluit is op 9 november 2026 verzonden. De vergunning maakt het mogelijk om de huidige voorzieningen voor onderwijshuisvesting op deze locatie te blijven gebruiken. Dit soort vergunningen wordt verleend om tijdelijke oplossingen voor bijvoorbeeld onderwijsgebouwen mogelijk te maken.

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