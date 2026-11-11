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Prinsenbal Nederwetten mag zwakalcohol schenken in Nuenen
Tijdens het Prinsenbal in Nederwetten op 14 november mag zwakalcohol worden geschonken. De carnavalsvereniging heeft hiervoor toestemming gekregen voor M.F.A. De Koppel in Nuenen.
De toestemming is verleend aan twee leden van Carnavalsvereniging “De Wetters”. Het feest vindt plaats in M.F.A. De Koppel aan De Koppel 7. Zwakalcoholhoudende dranken zijn dranken met een laag alcoholpercentage, zoals bier en wijn.
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