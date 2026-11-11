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Vergunning verleend voor Leegstandswet aan Pastoor Spieringstraat in Uden
De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor de Leegstandswet. Het gaat om het pand aan de Pastoor Spieringstraat 83 in Uden. De vergunning geldt van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2028.
De Leegstandswet maakt het mogelijk om panden tijdelijk te verhuren zonder dat de huurder recht heeft op huurbescherming. De verleende vergunning heeft een looptijd van twee jaar. Het pand aan de Pastoor Spieringstraat in Uden valt binnen deze regeling.
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