Woningbouw aan Gildeweg 26a in Beers toegestaan

De gemeente Land van Cuijk heeft op 5 november toestemming gegeven voor de bouw van een woning aan de Gildeweg 26a in Beers. Daarbij wordt afgeweken van de regels in het Omgevingsplan.

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Het besluit omvat zowel de bouwactiviteit als het toestaan van afwijkingen van het Omgevingsplan. Door deze vergunning mag de woning op deze locatie gerealiseerd worden. Het is een stap vooruit in de ontwikkeling van het gebied.