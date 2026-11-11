Mirte Akkermans nieuwe griffier in Zundert

Mirte Akkermans is vanaf vandaag de nieuwe griffier van de gemeente Zundert. Haar aanstelling werd gisteren goedgekeurd tijdens de raadsvergadering. Akkermans volgt Bas de Groot op, die de gemeente op 1 oktober verliet.

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De gemeenteraad van Zundert heeft Mirte Akkermans benoemd als nieuwe griffier. Haar aanstelling werd op 10 november tijdens de raadsvergadering officieel bekrachtigd. Akkermans was eerder al raadsadviseur binnen de griffie en heeft daardoor veel ervaring met de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van deze functie.

De vacature ontstond na het vertrek van Bas de Groot op 1 oktober. De werkgeverscommissie van de gemeenteraad startte daarop een uitgebreide wervingsprocedure. Akkermans werd unaniem als de meest geschikte kandidaat beoordeeld. Ze kent Zundert als een gemeente met betrokken inwoners, sterke verenigingen en ambitieuze plannen.

Jongste griffier van Nederland

Met haar aanstelling is Mirte Akkermans de jongste griffier van Nederland. Dit sluit volgens de werkgeverscommissie goed aan bij de Zundertse ambitie om talentvolle personen de kans te geven zich in te zetten voor de gemeente. Akkermans benadrukt dat ze zich wil richten op het ondersteunen van de gemeenteraad en het versterken van de lokale democratie.

Akkermans ziet uit naar haar nieuwe rol en de samenwerking met de gemeenteraad, het college, ambtenaren en inwoners. Ze wil de raad optimaal ondersteunen zodat deze richting kan blijven geven aan de toekomst van de gemeente. De komende jaren zal ze zich inzetten om de samenwerking binnen Zundert verder uit te bouwen.