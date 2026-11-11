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Vergunning verleend voor aanpassing agrarisch gebouw in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van gevels en de interne indeling van een agrarisch bedrijfsgebouw aan Bosch 74 in Budel.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen op 6 november 2026 en betreft een omgevingsplanactiviteit. Het gebouw krijgt een aangepaste buitenkant en een heringedeelde binnenruimte. Hiermee wordt het pand geschikt gemaakt voor een nieuwe functie of gebruik.

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