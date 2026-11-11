Meierijstad zet in op veiligere winter met nieuw gladheidsplan

De gemeenteraad van Meierijstad bespreekt op 12 november een vernieuwd gladheidsbestrijdingsplan. Dit plan moet zorgen voor veilige wegen, fietspaden en maatschappelijke locaties tijdens winterse omstandigheden.

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Het nieuwe gladheidsbestrijdingsplan geldt voor de periode 2026-2030 en is opgesteld na een evaluatie van de vorige winter. Daarbij is input verzameld van wijk- en dorpsraden, Stichting Toegankelijk Meierijstad, de Seniorenraad en andere organisaties. De kennis van lokale knelpunten is gebruikt om het beleid te verbeteren.

Een van de nieuwe maatregelen is praktische ondersteuning voor ongeveer 170 maatschappelijke locaties. Deze plekken, zoals scholen, sportcentra en zorgvoorzieningen, kunnen strooizout en een sneeuwschep krijgen om hun entree zelf toegankelijk te houden.

Zoutservice voor inwoners

Vanaf 1 december start een proef waarbij inwoners strooizout kunnen afhalen bij de drie milieustraten in Meierijstad. Hiermee kunnen zij gladheid in hun directe leefomgeving aanpakken. Per woning mag maximaal 10 kilogram zout worden meegenomen, en inwoners moeten zelf een emmertje meenemen. De gemeente benadrukt dat niet alle woonstraten gestrooid worden, maar wil inwoners stimuleren om zelf de stoep sneeuwvrij te maken.

Extra zoutbakken op risicoplekken

Op locaties met een verhoogd risico op gladheid, zoals bruggen, tunnels en trappen, worden dit seizoen extra zoutbakken geplaatst. Deze bakken zijn afgedekt en toegankelijk voor omwonenden, zodat zij kunnen strooien wanneer nodig. De locaties zijn bepaald op basis van meldingen uit eerdere winters.

Actuele informatie over strooiroutes en gladheidsbestrijding is te vinden op de website van de gemeente Meierijstad.