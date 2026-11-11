Sinterklaas komt per boot aan in Leende

Sinterklaas arriveert op 22 november per boot in Leende. Na de aankomst op de Oostrikkerdijk gaat het feest verder in het dorpscentrum, waar op drie plekken activiteiten worden georganiseerd.

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De intocht van Sinterklaas in Leende begint op zondag 22 november om één uur ’s middags. De goedheiligman en zijn Pieten komen per boot aan op de Oostrikkerdijk. Daar worden zij feestelijk ontvangen, met muzikale begeleiding van de fanfare. Na de aankomst wandelen de bezoekers op eigen gelegenheid naar het dorpscentrum.

In het centrum zijn activiteiten op drie locaties. Op het Kloosterhof klinkt muziek en lopen Pieten rond. In de kerk kunnen kinderen Sinterklaas persoonlijk ontmoeten. In Dorpshuis De Schammert zorgen danspieten voor een vrolijke sfeer. Kinderen krijgen een stempelkaart waarmee ze bij elke activiteit een stempel kunnen verzamelen. De stempelpieten zijn herkenbaar aan een ballon.

De organisatie vraagt bezoekers om goed op de veiligheid te letten, vooral bij de aankomst per boot. Kinderen moeten voldoende afstand houden van het water van de Aa. Daarnaast blijven de wegen open voor verkeer, dus wordt iedereen verzocht aan de kant te blijven staan en tijdens de wandeling naar het centrum extra op te letten.

De intocht is gratis en vindt plaats op de Oostrikkerdijk in Leende.