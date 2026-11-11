Gratis bijeenkomst over valpreventie in Asten

Gemeente Asten organiseert op donderdag 26 november een gratis bijeenkomst over valpreventie voor inwoners van 65 jaar en ouder. De bijeenkomst vindt plaats in gemeenschapshuis ’t Kwartier en duurt van half drie tot half vijf.

Gevonden voor jou

Een val kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid en zelfstandigheid. Tijdens de bijeenkomst krijgen deelnemers praktische tips om de kans op vallen te verkleinen. Ook wordt besproken hoe balans, spierkracht en conditie op peil gehouden kunnen worden.

De bijeenkomst is bedoeld voor thuiswonende inwoners van 65 jaar en ouder. Ook wie zich fit voelt, kan waardevolle inzichten opdoen over veilig bewegen en het vergroten van vertrouwen tijdens het lopen.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 26 november in ’t Kwartier in Asten. Het programma duurt van 14.30 tot 16.30 uur en deelname is gratis. Aanmelden is verplicht en kan via de website van Onis Welzijn.

Gemeente Asten wil valpreventie ook in 2027 onder de aandacht blijven brengen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om het onderwerp te integreren bij verenigingen, evenementen en andere activiteiten waar ouderen samenkomen.