Gemeenten Asten en Someren werken samen aan asielopvang

De gemeenten Asten en Someren gaan samenwerken bij de opvang van asielzoekers. In Asten wordt een tijdelijke opvanglocatie voor maximaal 204 asielzoekers aan de Kanaalweg ingericht, die nog dit jaar in gebruik wordt genomen.

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De opvanglocatie in Asten zal gezinnen met kinderen en alleenstaande mannen en vrouwen huisvesten. De tijdelijke opvangperiode loopt tot 1 september 2029, met een mogelijke verlenging tot uiterlijk 1 september 2031. Of de verlenging doorgaat, wordt in het vierde kwartaal van 2028 besloten, na een evaluatie.

Someren heeft aangegeven na vijf jaar opvang in Asten zelf te willen bijdragen aan de opvangopgave die voortvloeit uit de Spreidingswet. Deze bijdrage zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met Asten.

Veiligheid en integratie

Op 3 november hebben de gemeenteraden van Asten en Someren gesproken over de samenwerking en de locatie in Asten. Hierbij hebben de raden aandachtspunten meegegeven, zoals veiligheid en integratie. Beide colleges werken aan concrete maatregelen, waaronder een veiligheidsplan en een verkeers- en verlichtingsplan. Ook wordt de fietsverbinding in de omgeving op korte termijn veiliger gemaakt.

Open dag voor inwoners

Voor de ingebruikname van de opvanglocatie organiseren de gemeenten Asten en Someren een open dag. Inwoners van beide gemeenten kunnen dan de locatie bezoeken. De datum van deze open dag wordt binnenkort bekendgemaakt.