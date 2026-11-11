Houtkachel aan? Check eerst de Stookwijzer!

Bij het stoken van hout komt fijnstof vrij, wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De Stookwijzer geeft advies over wanneer je beter niet kunt stoken.

Gevonden voor jou

Nu het kouder wordt, zetten veel mensen hun houtkachel of open haard weer aan. Hoewel dit voor warmte en sfeer zorgt, kan de rook schadelijk zijn. In de rook zit fijnstof, kleine deeltjes die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan benauwdheid, astma en hart- en vaatproblemen.

Volgens Milieu Centraal komt tijdens één avond stoken gemiddeld 28 gram fijnstof vrij. Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheid die in een weckpotje past. Het advies is daarom om blootstelling aan houtrook zoveel mogelijk te beperken.

Overlast door rook

Bij het gebruik van een houtkachel of allesbrander is het belangrijk dat het rookkanaal goed is aangelegd. Daarnaast mag de rook geen overlast veroorzaken voor buren. Vooral in wijken waar huizen dicht bij elkaar staan, kan rook zorgen voor stank en gezondheidsklachten.

Advies via de Stookwijzer

De Stookwijzer is een online hulpmiddel dat advies geeft over houtstoken. Het hulpmiddel is ontwikkeld door onder andere het RIVM en Atlas Leefomgeving. Op basis van de luchtkwaliteit en weersomstandigheden geeft de Stookwijzer aan of het verstandig is om te stoken. Bij een rode kleur wordt stoken afgeraden.

Meer informatie over de Stookwijzer is te vinden op de website van Atlas Leefomgeving.

Wat te doen bij overlast?

Als je last hebt van houtrook van buren, wordt aangeraden om eerst in gesprek te gaan en afspraken te maken. Als dit niet lukt, kun je een melding doen via de Zo Gemeld-app.