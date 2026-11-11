Stroomstoring in Klein Zundert door graafschade

De stroomstoring in Klein Zundert en delen van de gemeente Zundert is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds vanochtend zonder stroom door graafschade. De storing begon om kwart over elf en was om vijf over half vier verholpen.

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De stroomstoring werd veroorzaakt door een beschadigde kabel tijdens graafwerkzaamheden. Het probleem trof een deel van postcodegebied 4882 in Klein Zundert. Ook enkele adressen in de gemeente Rucphen waren hierdoor zonder stroom.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen in de regio, had de storing aanvankelijk verwacht rond half twee op te lossen. Uiteindelijk duurde het iets langer, maar om kwart voor half vier was de stroomvoorziening hersteld.