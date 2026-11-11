Spoedreparatie fietspad Kleinwijk in Nistelrode
Het fietspad aan de Kleinwijk in Nistelrode wordt donderdag en vrijdag deels afgesloten voor spoedreparaties aan het asfalt.
Op donderdag 12 november en vrijdag 13 november vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan het fietspad in Nistelrode. De werkzaamheden zijn nodig om het fietspad veilig te houden.
Afsluitingen en tijden
De reparaties starten donderdagmorgen met freeswerkzaamheden. Het fietspad is dan tijdelijk niet toegankelijk. Vrijdag wordt tussen tien uur 's ochtends en half drie 's middags het asfalt vernieuwd. Ook tijdens deze periode is het fietspad afgesloten.
Fietsers moeten opletten
Hoewel het fietspad tijdens de werkzaamheden toegankelijk blijft voor fietsers en bromfietsers, wordt hen gevraagd hun snelheid aan te passen. Verkeersborden en aanwijzingen ter plaatse moeten worden gevolgd.
De gemeente Bernheze benadrukt dat er rekening gehouden moet worden met tijdelijke verkeersmaatregelen. De werkzaamheden zijn bedoeld om de veiligheid van het fietspad te waarborgen.
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