Vaarleseweg in Mierlo zes weken afgesloten voor werkzaamheden

De Vaarleseweg in Mierlo is vanaf maandag 16 november zes weken afgesloten. Netbeheerder Enexis laat werkzaamheden uitvoeren aan het elektriciteitsnet. Ook het kruispunt met de Broekstraat gaat dicht, vanaf 23 november. Verkeer wordt omgeleid.

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De afsluiting van de Vaarleseweg duurt tot en met vrijdag 18 december. In deze periode worden sleuven gegraven in de bermen langs de weg om kabels voor het elektriciteitsnet aan te leggen. Het kruispunt met de Broekstraat wordt bovendien opengebroken om het asfalt te vervangen.

Voor automobilisten is een omleidingsroute ingesteld via de Geldropseweg, het kanaal en Brandevoort naar de Helmondweg. Fietsers kunnen omrijden via de Stepekolksehoeve en Brandevoort. De weg en het kruispunt worden volledig afgesloten met barriers, waardoor doorgaand verkeer niet mogelijk is. Woningen en bedrijven blijven wel bereikbaar.

Weersomstandigheden

Het vervangen van het asfalt op het kruispunt is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij ongunstig weer kan het zijn dat dit onderdeel van de werkzaamheden wordt uitgesteld. De aannemer probeert de planning zoveel mogelijk te volgen, maar houdt rekening met mogelijke vertraging.

Enexis en de aannemer proberen de overlast voor omwonenden en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer in opdracht van Enexis.