Varkenshouderij in Strijbeek maakt plaats voor nieuwe woningen

In Strijbeek is het omgevingsplan voor de Grazenseweg vastgesteld. Het plan maakt de sanering van een intensieve varkenshouderij mogelijk en zorgt voor nieuwe woningen op de locatie.

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Het omgevingsplan in Strijbeek voorziet in de omvorming van bedrijfswoningen naar burgerwoningen en de bouw van een nieuwe woning in een cultuurhistorische schuur. Daarnaast komen er twee extra woningen via de ruimte-voor-ruimte regeling, waarbij landschappelijke inpassing is vastgelegd. De sanering van de varkenshouderij is een belangrijke stap in de herontwikkeling van het gebied.