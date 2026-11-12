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Sinterklaasintocht Hilvarenbeek op zondag 15 november
Op zondag 15 november vindt de jaarlijkse Sinterklaasintocht plaats in Hilvarenbeek. De intocht is van vijf tot zes uur ’s middags in de kern van het dorp. Aansluitend is er een evenement met muziek tussen vier en zeven uur.
De vergunning voor de intocht en het evenement is verleend door de burgemeester van Hilvarenbeek. Voor het evenement geldt een ontheffing om geluid te produceren. De Sinterklaasviering is een jaarlijks terugkerende traditie in het dorp.
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