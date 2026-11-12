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Drie bomen mogen gekapt worden in Gilze, herplant verplicht
In Gilze is toestemming gegeven om vier bomen te kappen, waarvan drie vergunningplichtig. De gemeente stelt dat er drie nieuwe bomen moeten worden herplant.
De bomen staan aan de Molenstraat in Gilze. Het besluit is op 10 november verzonden door het gemeentebestuur van Gilze en Rijen. Door de herplantplicht wil de gemeente zorgen dat het groen behouden blijft.
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