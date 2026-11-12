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Nieuw huis krijgt nummer 32c in Waspik

Het college van Waalwijk heeft besloten om een nieuw adres toe te wijzen aan een woning tussen de Benedenkerkstraat 32b en 34 in Waspik. Het adres krijgt nummer 32c.

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Het nummerbesluit is genomen op 3 november 2026 en op 4 november 2026 officieel bekendgemaakt. De nieuwe woning komt te staan op een locatie die kadastraal bekend is als gemeente Waspik, sectie WPK01 O 1359.

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