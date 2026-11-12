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Kerststal op Spoorstraat in Dorst vanaf 6 december

In Dorst is goedkeuring gegeven voor het plaatsen van een kerststal aan de Spoorstraat. De kerststal zal te zien zijn van 6 december tot en met 6 januari.

Gevonden voor jou

De kerststal krijgt een plek aan de Spoorstraat in Dorst. Dit is mogelijk gemaakt door een standplaatsvergunning van de gemeente. Het is bedoeld om tijdens de feestdagen een sfeervolle toevoeging te bieden aan de omgeving.

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