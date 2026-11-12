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De Heuvel in Lieshout deels open tijdens GLOW-evenement
Tijdens GLOW Lieshout blijft een deel van de Heuvel elke avond deels toegankelijk.
Van 7 tot en met 14 november 2026 zijn aangepaste verkeersmaatregelen van kracht in Lieshout. In plaats van een volledige afsluiting, blijft een deel van de Heuvel geopend tussen 18.20 en 22.30 uur vanwege het evenement GLOW Lieshout.
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