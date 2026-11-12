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Standplaats voor Vietnamese snacks bij Jumbo in Lieshout

Het parkeerterrein bij de Jumbo in Lieshout krijgt in 2027 een standplaats voor de verkoop van Vietnamese snacks. De kraam mag elke zaterdag geopend zijn van zeven uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming gegeven voor de standplaats aan de Dorpsstraat 54a. Het gaat om de verkoop van snacks vanaf een kraam op het parkeerterrein. De vergunning is op 9 november 2026 verzonden.

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