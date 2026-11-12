Gemeenschapshuizen in Laarbeek blijven in lokale handen

In Laarbeek heeft een burgerinitiatief geleid tot het behoud van gemeenschapshuizen in lokale handen. Stichting Dorpshuizen Laarbeek heeft sinds 2020 het beheer en de exploitatie overgenomen van dorpshuizen in Lieshout, Mariahout en Beek en Donk.

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Het burgerinitiatief ‘Behoud gemeenschapshuizen voor Laarbeek’ is in 2019 ontstaan om dorpshuizen te behouden als plekken “van en voor de gemeenschap”. Dit leidde tot de oprichting van een zelfstandige stichting met lokale betrokkenheid. De gemeente Laarbeek speelde een belangrijke rol door beleid vast te stellen, besluitvorming voor te bereiden en het beheer over te dragen. Afspraken zijn gemaakt over financiën, verantwoording en het voortbestaan van de voorzieningen.