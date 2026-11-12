Vergunning vleeskuikenhouderij in Mill volledig ingetrokken

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk hebben besloten om de vergunning voor het houden van vleeskuikens aan de Krommedijk in Mill volledig in te trekken.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor de locatie aan de Krommedijk 26 in Mill. Het besluit is op 10 november 2026 verzonden. Tot en met 22 december 2026 kunnen betrokkenen de documenten inzien bij de gemeente of opvragen.