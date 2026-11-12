Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning vleeskuikenhouderij in Mill volledig ingetrokken

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk hebben besloten om de vergunning voor het houden van vleeskuikens aan de Krommedijk in Mill volledig in te trekken.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor de locatie aan de Krommedijk 26 in Mill. Het besluit is op 10 november 2026 verzonden. Tot en met 22 december 2026 kunnen betrokkenen de documenten inzien bij de gemeente of opvragen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.