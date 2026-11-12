Verkeersmaatregelen rond Sinterklaasintocht in Grave

Voor de landelijke intocht van Sinterklaas op 14 november in Grave gelden verkeersmaatregelen. Straten worden afgesloten en parkeerverboden ingesteld om de veiligheid en bereikbaarheid te garanderen.

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De gemeente Land van Cuijk heeft besloten tot diverse verkeersmaatregelen rondom de landelijke intocht van Sinterklaas in Grave. Van 11 november negen uur ’s avonds tot en met 14 november middernacht worden parkeerterreinen in Grave aangewezen voor bezoekers, terwijl bepaalde straten worden afgesloten om een autoluwe zone te creëren. Bewoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen met speciale doorlaatbewijzen gebruik maken van afgesloten gebieden. Deze maatregelen zijn genomen om de veiligheid te waarborgen en verkeersoverlast tijdens het evenement te voorkomen.