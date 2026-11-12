Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning voor evenement in Made op 7 februari

Op zondag 7 februari 2027 vindt het evenement 'Sporttheater VIP Zone' plaats in Made. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend.

Gevonden voor jou

Het evenement is gepland van één uur ’s middags tot vijf uur ’s middags op locatie Den Deel. Daarbij is ook toestemming gegeven voor het maken van extra geluid tijdens deze tijden.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Drimmelen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.