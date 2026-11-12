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Vergunning voor evenement in Made op 7 februari
Op zondag 7 februari 2027 vindt het evenement 'Sporttheater VIP Zone' plaats in Made. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend.
Het evenement is gepland van één uur ’s middags tot vijf uur ’s middags op locatie Den Deel. Daarbij is ook toestemming gegeven voor het maken van extra geluid tijdens deze tijden.
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