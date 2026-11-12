Nieuwjaarsduik Lage Zwaluwe bij Winput krijgt vergunning

De Nieuwjaarsduik in Lage Zwaluwe op 1 januari 2027 heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats van één tot twee uur 's middags bij de Winput aan de Lange Reeweg.

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De burgemeester van Drimmelen heeft ook toestemming gegeven voor een tijdelijke ontheffing van de geluidsregels tijdens het evenement. Het betreft een populaire traditie waarbij deelnemers het nieuwe jaar beginnen met een frisse duik in het koude water.