Kerstbeleefavond op 18 december in Terheijden

Op vrijdag 18 december vindt de Kerstbeleefavond plaats in het centrum van Terheijden. Het evenement is van zes uur tot tien uur ’s avonds en gaat langs verschillende locaties, waaronder de Grote Kerk en het Witte Kerkje.

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De Kerstbeleefavond volgt een route door het centrum van Terheijden en doet onder andere de Grote Kerk aan de Markstraat en het Witte Kerkje aan de Hoofdstraat aan. Het evenement biedt een sfeervolle avond met activiteiten op diverse plekken in het dorp.