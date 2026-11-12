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Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen aan de Halderberg in Hoeven
De gemeente Halderberge heeft besloten een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats in te richten aan de Halderberg in Hoeven. Dit is bedoeld voor de bewoner die voldoet aan de richtlijnen voor deze voorziening.
De parkeerplaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord E6 en een onderbord waarop het kenteken van de auto van de bewoner staat. Bij verhuizing of als de bewoner niet meer aan de eisen voldoet, zal de bebording worden verwijderd. Het besluit is genomen na overleg met de politie en bevat een situatietekening.
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