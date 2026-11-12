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Nieuwe luifel en scheidingswand bij gebouw in Asten
Bij een pand aan de Nobisweg in Asten is een vergunning verleend voor het plaatsen van een nieuwe luifel en scheidingswand aan de achterzijde.
De vergunning betreft aanpassingen aan de achterkant van het gebouw. De wijziging is officieel goedgekeurd door de gemeente op 10 november 2026. Het pand bevindt zich aan de Nobisweg in Asten.
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