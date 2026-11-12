Ontheffing verleend voor bouwplaats inrichting in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft een ontheffing verleend voor een bouwplaats aan de Pastoor van Haarenstraat in Veghel. De ontheffing geldt van 2 november 2026 tot 5 november 2027.

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Het gaat om de inrichting van een bouwplaats aan de Pastoor van Haarenstraat, waar diverse werkzaamheden zullen plaatsvinden. De locatie betreft de nummers 44 1 tot en met 44 34. Het besluit is op 10 november 2026 genomen door de burgemeester van Meierijstad.