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Vergunning voor BarberQ festival in Mierlo op 29 mei 2027
Het BarberQ festival heeft toestemming gekregen om op zaterdag 29 mei 2027 plaats te vinden op het Kerkplein in Mierlo.
De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo. Het evenement zal plaatsvinden op het Kerkplein, een centrale locatie in Mierlo. De verzenddatum van het besluit was 2 november 2026.
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