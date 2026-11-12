Vergunning voor BarberQ festival in Mierlo op 29 mei 2027

Het BarberQ festival heeft toestemming gekregen om op zaterdag 29 mei 2027 plaats te vinden op het Kerkplein in Mierlo.

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De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo. Het evenement zal plaatsvinden op het Kerkplein, een centrale locatie in Mierlo. De verzenddatum van het besluit was 2 november 2026.