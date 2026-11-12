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Sfeerverlichting siert Mierlo van november tot februari
Vanaf 7 november tot en met 15 februari 2027 zal sfeerverlichting te zien zijn op meerdere plekken in Mierlo. De gemeente heeft hiervoor toestemming gegeven.
De sfeerverlichting zorgt in de wintermaanden voor extra gezelligheid op diverse locaties in Mierlo. Het besluit hierover is op 6 november 2026 verzonden door de gemeente Geldrop-Mierlo. De verlichting blijft hangen tot na de feestdagen en biedt een sfeervolle aanvulling tijdens de donkere dagen.
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