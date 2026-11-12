Indonesisch eten op Willibrordplein Alphen vanaf januari

Donna Indonesian Food heeft een vergunning gekregen voor een vaste standplaats op het Willibrordplein in Alphen. Vanaf 1 januari 2027 kun je er elke donderdag terecht tussen tien uur ’s ochtends en half vijf ’s middags.

Gevonden voor jou

De standplaatsvergunning geldt voor het hele jaar 2027. Donna Indonesian Food mag op het Willibrordplein gerechten verkopen die geïnspireerd zijn op de Indonesische keuken. Het plein is een centrale plek in Alphen waar regelmatig markten en evenementen plaatsvinden.