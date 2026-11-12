Navigatie overslaan
Ontdek

Kerstmarkt en lampionnenoptocht op 12 december in Gilze

Op zaterdag 12 december vindt in Gilze een kerstmarkt en lampionnenoptocht plaats. De kerstmarkt is op het Bisschop de Vetplein, terwijl de optocht door verschillende straten trekt.

Gevonden voor jou

De lampionnenoptocht loopt onder andere door de Abdis van Thornstraat, Ridderstraat en Fazantendrift. Het evenement duurt van zes uur tot tien uur ’s avonds. De vergunning voor deze activiteiten is op 9 november verleend.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Gilze en Rijen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.