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Kerstmarkt en lampionnenoptocht op 12 december in Gilze
Op zaterdag 12 december vindt in Gilze een kerstmarkt en lampionnenoptocht plaats. De kerstmarkt is op het Bisschop de Vetplein, terwijl de optocht door verschillende straten trekt.
De lampionnenoptocht loopt onder andere door de Abdis van Thornstraat, Ridderstraat en Fazantendrift. Het evenement duurt van zes uur tot tien uur ’s avonds. De vergunning voor deze activiteiten is op 9 november verleend.
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