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Carnavalsoptocht WIJozef 2027 op 5 februari in Rijen

Op vrijdag 5 februari 2027 vindt de Carnavalsoptocht van WIJozef plaats in Rijen. Het evenement duurt van tien uur tot twaalf uur en gaat door verschillende straten.

Gevonden voor jou

De optocht trekt door de Tuinstraat, Pastoor Gillisstraat, Mangrovelaan en Laverije. De vergunning voor het evenement is op 10 november 2026 verleend.

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