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Carnaval 2027 in Gilze: vergunningen aangevraagd

Voor het carnaval in Dringersgat, Gilze, zijn vergunningen aangevraagd. Het evenement staat gepland van 6 tot en met 9 februari in het centrum van Gilze.

Gevonden voor jou

Het carnavalsfeest begint op 6 februari om vier uur 's middags en duurt tot half elf 's avonds. Op 7 februari start het om negen uur 's ochtends en eindigt om zeven uur 's avonds. Op 8 februari is het tussen twaalf uur 's middags en vier uur 's middags, en op 9 februari van twaalf uur 's middags tot elf uur 's avonds.

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