Halderberge stelt subsidieoverzicht 2027 vast

Het college van Halderberge heeft het subsidieoverzicht voor 2027 vastgesteld. Het besluit is onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad, die de begroting nog moet vaststellen. In totaal is 3,68 miljoen euro beschikbaar voor subsidies aan organisaties. Het overzicht wordt gepubliceerd na definitieve goedkeuring.

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De gemeente Halderberge heeft een overzicht gemaakt van de subsidies die in 2027 worden toegekend. Dit overzicht is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, maar de subsidiebedragen moeten nog worden goedgekeurd in de gemeentelijke begroting. De gemeenteraad neemt hierover een besluit.

Voor 2027 heeft Halderberge in totaal 3,68 miljoen euro gereserveerd voor subsidies. Deze gelden zijn bedoeld voor organisaties die bijdragen aan welzijn, cultuur, sport, maatschappelijke ondersteuning, vrijwilligerswerk en leefbaarheid. De aanvragen zijn beoordeeld volgens de subsidieregels en beleidsdoelen van de gemeente.

Nieuwe werkwijze subsidies

Vanaf volgend jaar verandert de manier waarop subsidies worden toegekend. Voorheen konden belanghebbenden reageren op een ontwerp van het subsidieoverzicht. Deze procedure vervalt. Het college stelt voortaan het definitieve overzicht vast op basis van ingediende en beoordeelde aanvragen.

Besluit gemeenteraad

Op donderdag 12 november bespreekt de gemeenteraad de programmabegroting voor 2027. Hierbij wordt bekeken of de plannen financieel haalbaar zijn. De raad kan besluiten om de beschikbare subsidiebedragen aan te passen. Zodra de begroting is goedgekeurd, krijgen organisaties een officieel subsidiebesluit. Het overzicht wordt daarna gepubliceerd op de website van de gemeente.