Opgroeikracht organiseert activiteiten voor ouders en kinderen

In Heeze-Leende organiseert Opgroeikracht de komende weken diverse bijeenkomsten voor ouders en kinderen. Van ontmoetingsmomenten tot een buitenspeelmiddag, er is voor iedereen wat te doen.

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Opgroeikracht Heeze-Leende biedt de komende weken een gevarieerd programma voor ouders, verzorgers en kinderen. De activiteiten zijn bedoeld om ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en tips te krijgen van professionals.

Op vrijdag 17 november is er een bijeenkomst voor ouders van baby's van vier tot zes maanden. Dit vindt plaats van half tien tot elf uur bij ’t Perron in Heeze. Op zondag 3 december is er een vergelijkbare bijeenkomst voor ouders van baby's van nul tot drie maanden, eveneens bij ’t Perron.

Activiteiten voor zwangeren en kinderen

Op zondag 26 november organiseert Opgroeikracht een avond speciaal voor zwangeren. Tijdens het Fit4Two diner kunnen zij genieten van een driegangendiner en praktische tips krijgen. Voor kinderen is er op zaterdag 2 december een buitenspeelmiddag. De exacte locatie van deze activiteit wordt later bekendgemaakt.

Daarnaast is er op vrijdag 8 december een bijeenkomst over prikkelgevoeligheid. Deze is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen van twee tot en met zes jaar. Ook deze activiteit vindt plaats bij ’t Perron in Heeze, van half tien tot elf uur.

Meer informatie

Opgroeikracht wil ouders en gezinnen ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien. Op de website van Opgroeikracht kun je meer informatie vinden over het programma en hoe je je kunt aanmelden.