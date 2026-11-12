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Werkzaamheden in Oosterhout met ontheffing voor geluid en licht

Van 16 tot en met 20 november zijn er werkzaamheden aan de Lagemolenpolderweg in Oosterhout. Hiervoor is een ontheffing verleend vanwege mogelijke geluid- en lichthinder.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden vinden plaats op de kruising van de Lagemolenpolderweg en Zeislaan. Door de ontheffing mogen de activiteiten doorgaan, ondanks dat ze mogelijk geluid en licht veroorzaken buiten de normale regels. Dit is toegestaan in het kader van de tijdelijke werkzaamheden.

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