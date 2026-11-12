Navigatie overslaan
Ontdek

Carnavalsoptocht Cuijk krijgt vergunning voor februari 2027

De gemeente Land van Cuijk heeft een evenementenvergunning verleend voor de Carnavalsoptocht in het centrum van Cuijk. Het evenement vindt plaats op 7 februari 2027.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 10 november 2026 goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Het evenement is een jaarlijks terugkerende traditie in Cuijk waarbij carnavalswagens door het centrum trekken. Met de vergunning kan de organisatie nu verder met de voorbereidingen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.