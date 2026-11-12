Carnavalsoptocht Cuijk krijgt vergunning voor februari 2027

De gemeente Land van Cuijk heeft een evenementenvergunning verleend voor de Carnavalsoptocht in het centrum van Cuijk. Het evenement vindt plaats op 7 februari 2027.

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De vergunning is op 10 november 2026 goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Het evenement is een jaarlijks terugkerende traditie in Cuijk waarbij carnavalswagens door het centrum trekken. Met de vergunning kan de organisatie nu verder met de voorbereidingen.