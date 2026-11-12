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Drie bomen gekapt aan Generaal de Bonsweg in Velp

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het kappen van drie bomen aan de Generaal de Bonsweg in Velp. Het besluit is op 6 november genomen.

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De bomen staan tegenover huisnummer 1 aan de Generaal de Bonsweg. Het gaat om het verwijderen van een houtopstand, wat betekent dat bomen of struiken worden gekapt. Het besluit is onderdeel van een vergunningaanvraag die door het college van burgemeester en wethouders is goedgekeurd.

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