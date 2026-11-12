Lezing over rouw bij kinderen in Heeze

Op donderdag 19 november geeft Riet Fiddelaers-Jaspers een lezing in Heeze over rouw bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Ze bespreekt wat zij nodig hebben van de volwassenen om hen heen. De bijeenkomst is kosteloos en start om 19.30 uur.

Gevonden voor jou

Riet Fiddelaers-Jaspers, auteur en expert op het gebied van rouw, organiseert de lezing ‘Opgroeien met gemis’ in Rouwcentrum Fiddelaers in Heeze. De avond richt zich op het verlies van een dierbare en de impact daarvan op kinderen en jongeren.

Fiddelaers-Jaspers schreef dertig jaar geleden haar eerste boeken over kinderen en rouw, waaronder Doodnormaal en Afscheid voor altijd. Haar werk Jong Verlies groeide uit tot een standaardwerk over dit onderwerp. Recent publiceerde ze het boek Opgroeien met gemis, waarin ze wetenschappelijke inzichten combineert met praktijkervaring.

Wat kinderen nodig hebben

Tijdens de lezing gaat Fiddelaers-Jaspers in op de manier waarop kinderen en jongeren rouwen. Ze bespreekt hoe gemis zich uit en wat hen kan helpen. Daarnaast behandelt ze de rol van ouders, familieleden en professionals in het ondersteunen van deze groep.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over rouw bij kinderen. Naast ouders en familieleden zijn ook leerkrachten, begeleiders en andere professionals welkom.

Praktische informatie

De lezing vindt plaats op donderdag 19 november 2026 in Rouwcentrum Fiddelaers aan de Spoorlaan 9c in Heeze. Vanaf 19.00 uur is er ontvangst met koffie en thee, waarna de lezing begint om 19.30 uur. Deelname is gratis.