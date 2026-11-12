Meierijstad viert Boomfeestdag met basisschoolkinderen

In Erp gaan 67 kinderen op woensdag 18 november bomen planten tijdens de Boomfeestdag. Ze helpen mee aan de aanleg van een bos op een perceel waar ruim 34.000 bomen en struiken komen.

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Meierijstad doet dit jaar weer mee met de Nationale Boomfeestdag. Het thema is "tijdreizen met bomen", waarbij kinderen leren over de historische en huidige waarde van bomen. Groep 7 en 8 van diverse basisscholen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag.

Op het perceel in Erp planten de kinderen samen 350 bomen en struiken. Dit is onderdeel van een groter project waarbij in totaal ruim 34.000 bomen en bosplantsoen worden aangelegd. Onder de soorten bevinden zich onder meer de Zoete kers, Zomereik, Ratelpopulier en hazelaar.

Belang van bomen

Bomen zijn van groot belang voor schone lucht, schaduw, biodiversiteit en het klimaat. In Nederland bestaat momenteel ongeveer 11 procent van het landoppervlak uit bos. Er zijn plannen om dit percentage in 2030 te verhogen naar 12,5 procent. De Boomfeestdag draagt bij aan deze doelstelling door kinderen actief te betrekken bij het planten van bomen.

De organisatie van de Boomfeestdag in Meierijstad is in handen van de gemeente, samen met vrijwilligers van de Natuurtuin, medewerkers van de buitendienst en natuurorganisaties zoals WSD en IBN. Het evenement onderstreept het belang van samenwerking bij natuurbeheer.