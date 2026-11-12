Gratis speelgoed ophalen bij Sund in Heeze

Vanavond kunnen inwoners van Leende en omgeving gratis speelgoed uitzoeken bij Sund in Heeze. Tussen zeven uur en half negen ’s avonds staan de deuren open voor iedereen die een leuk cadeautje kan gebruiken.

Gevonden voor jou

Bij Sund in Heeze is de afgelopen weken een grote hoeveelheid speelgoed verzameld. Het speelgoed is bedoeld voor hergebruik en ligt klaar om door nieuwe eigenaren meegenomen te worden. Iedereen mag langskomen, zonder kosten en zonder verplichtingen.

De actie vindt plaats in het Sund Atelier, gevestigd in de oude Rafaëlschool in Heeze. Bezoekers kunnen het speelgoed bekijken en gratis meenemen. De initiatiefnemers hopen dat het speelgoed een nieuwe bestemming krijgt en wellicht een mooie aanvulling is voor Sinterklaascadeautjes.

Voor iedereen toegankelijk

Het evenement is niet alleen bedoeld voor inwoners van Heeze, maar ook voor mensen uit omliggende dorpen zoals Leende en Leenderstrijp. Het is een kans om op een laagdrempelige manier een cadeautje te vinden, zonder dat er kosten aan verbonden zijn.

De deuren van het atelier zijn vanavond geopend van zeven uur tot half negen. Iedereen is welkom om binnen te lopen, rond te kijken en iets uit te zoeken. Het enige wat je hoeft te doen, is een bezoek brengen aan Heeze.